الاتحاد السعودي يبحث عن بديل للاعب فهد المولد

تسعى إدارة نادي الاتحاد السعودي في الوقت الحالي لإيجاد بديل وجناح مهاجم محلي، وذلك بعد أن تم إيقاف فهد المولد لموسم ونصف الموسم، وخروجه من حسابات النادي خاصة بعد انتهاء ارتباطه التعاقدي وعدم التجديد له.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، قررت إدارة الاتحاد السعودي التحرك بناء على طلب من مدرب الفريق البرتغالي نونو سانتو، خاصة بعد أن تلقى ضربة أخرى بعد فهد المولد، ألا وهي غياب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله بداعي الإيقاف الذي طاله من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في ما عرف باسم قضية التسجيلات.

بديل فهد المولد في الاتحاد السعودي

بحسب التقارير التي نقلتها الصحيفة، فإن الاتحاد السعودي قد يضم محمد الصيعري مهاجم فريق الفيصلي، حيث أن هناك توافقًا مبدئيًا بين الطرفين مع اختلاف بسيط في بعض بنود العقد، ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة والإعلان الرسمي عنها خلال الساعات القادمة.

الجدير بالذكر أن فهد المولد انفصل عن الاتحاد السعودي في تموز الماضي بنهاية العقد الذي كان يربطه مع النادي وعدم التجديد له، كما أن المولد حاليًا يقضي عقوبة الإيقاف لمدة 18 شهرًا بقرار من اللجنة السعودية للمراقبة على المنشطات منذ آيار الماضي بعد ثبوت تناوله لمواد ممنوعة.

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