موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في كأس مصر والقنوات الناقلة

تجري استعدادات نادي الأهلي المصري اليوم على قدم وساق لمواجهة نادي مصر المقاصة مساء اليوم الساعة الـ9 بتوقيت السعودية، ضمن منافسات كأس مصر 2022 دور الـ16.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة مساء اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 الساعة الـ9 بتوقيت السعودية على ملعب السلام، وعلى ما يبدو أن هناك فوارق فنية واضحة بين الفريقين، حيث أن المارد الأحمر بحسب ترتيب الدوي المصري يحتل المركز الثالث برصيد 62 نقطة، في حين يحتل مصر المقاصة المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

الأهلي المصري (المصدر: أ ف ب)

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في كأس مصر دور الـ16 والقنوات الناقلة

كما ذكرنا سابقًا ستنطلق مباراة القلعة الحمراء أمام مصر المقاصة مساء اليوم الساعة الـ9 بتوقيت السعودية ضمن منافسات كأس مصر دور الـ16، والقنوات الناقلة هي شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس مصر داخل جمهورية مصر العربية.

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