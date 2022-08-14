جدول مباريات اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة هي أبرز اهتمامات جمهور وعشاق كرة القدم، خاصة مع بدء الدوريات والبطولات العالمية والأوروبية تحديدًا مثل الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي وغيرها من الدوريات المثيرة والحماسية.

وسيشهد اليوم عشاق المستديرة مواجهات من العيار الثقيل، ومن أبرزها مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي على ستامفورد بريدج، في حين يلتقي حامل لقب الدوري الإسباني ريال مدريد في مباراته الأولى في الدوري هذا الموسم أمام ألميريا.

أيضًا هناك بعض المواجهات الحماسية في الدوري الإيطالي، حيث يلتقي سبيزيا مع إمبولي، وساليرنيتانا مع روما، أما في العالم العربي يلعب الأهلي المصري أمام المقاصة في دور الـ16 من كأس مصر.

جدول مباريات اليوم الأحد 14 أغسطس والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة الثانية

نوتينجهام ضد وست هام – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

تشيلسي ضد توتنهام – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة الأولى

قادش ضد ريال سوسييداد – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1

فالنسيا ضد جيرونا – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1

ريال مدريد ضد ألميريا – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1

الدوري الألماني – الجولة الثانية

ماينز ضد أونيون برلين – الموعد: 4:30 م بتوقيت السعودية

بايرن ميونخ ضد فولفسبورج – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية

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