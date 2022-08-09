الاتحاد السعودي يدفع هذا المبلغ الضخم لضم هيلدر كوستا من ليدز يونايتد

كشفت التقارير خلال الأيام الماضية عن إعلان نادي الاتحاد السعودي التعاقد رسميًا مع هيلدر كوستا جناح ليدز يونايتد على سبيل الإعارة لموسم واحد مع توفر خيار الشراء.

وبحسب موقع "GOAL"، فإن النادي السعودي دفع في صفقة انتقال اللاعب البرتغالي صاحب الأصول الانجولية مبلغ 6 ملايين يورو تقريبًا، وتم التعديل على الصفقة في الساعات الأخيرة لتصبح إعارة مع حق الشراء نهائيًا في صيف 2023.

كم دفع الاتحاد للتعاقد مع هيلدر كوستا من ليدز يونايتد؟

بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية، فإن الاتحاد دفع مقابل ضم كوستا حوالي 3 ملايين يورو، ولكن الصحيفة لم توضح إن كان ذلك المبلغ يتضمن راتب اللاعب السني أم أما حصل عليه النادي الإنجليزي فقط.

وتأتي هذه الصفقة على رأس الأولويات بالنسبة لنادي الاتحاد السعودي، حيث يريد النادي تعزيز صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الحالي، خاصة بعد أن منع من القيد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بقرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الدوري السعودي على خلفية شكوى النصر ضده.

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