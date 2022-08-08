سانشيز يفسخ عقده مع الإنتر للانتقال إلى مارسيليا الفرنسي

كشفت آخر التقارير الصحفية عن رغبة اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز في الرحيل عن ناديه الحالي إنتر ميلان، ومن المقرر أن تكون وجهته القادمة إلى الدوري الفرنسي للعب مع نادي أوليمبك مارسيليا.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن نادي مارسيليا جاهز للتعاقد مع سانشيز وقد تدخل صفقة الانتقال في مراحلها الأخيرة مع نهاية الأسبوع القادم.

Olympique Marseille are set to sign Alexis Sánchez, here we go soon! It will be completed next week, right after the official termination of the contract with Inter already agreed days ago. 🚨🔵🇨🇱 #OM



Been told Sánchez will sign with OM until June 2024. pic.twitter.com/vFiDPJfeD5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2022

أليكسيس سانشيز إلى الدوري الفرنسي

وأضاف رومانو أن نادي مارسيليا سيوقع العقد مع أليكسيس مباشرة بعد أن يفسخ عقده مع ناديه الحالي إنتر ميلان الذي يمتد حتى منتصف عام 2023، وهو الأمر الذي وافق عليه النادي الإيطالي بالفعل منذ ثلاثة أيام.

حتى الآن لم يتم الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بتعاقد مارسيليا مع سانشيز، ولكن ما هو مؤكد حتى الآن أن النجم التشيلي سيوقع عقدًا مع النادي الفرنسي يمتد حتى عام 2024.

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