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سانشيز يفسخ عقده مع الإنتر للانتقال إلى مارسيليا الفرنسي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 08 آب / أغسطس 2022 - 11:31
أليكسيس سانشيز (المصدر: أ ف ب)
Inter Milan's Chilean forward Alexis Sanchez celebrates after scoring his team's second goal during the Italian Serie A football match between Inter Milan and Cagliari at the Giuseppe Meazza Stadium in Milan on December 12, 2021. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)

كشفت آخر التقارير الصحفية عن رغبة اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز في الرحيل عن ناديه الحالي إنتر ميلان، ومن المقرر أن تكون وجهته القادمة إلى الدوري الفرنسي للعب مع نادي أوليمبك مارسيليا.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن نادي مارسيليا جاهز للتعاقد مع سانشيز وقد تدخل صفقة الانتقال في مراحلها الأخيرة مع نهاية الأسبوع القادم.

أليكسيس سانشيز إلى الدوري الفرنسي

وأضاف رومانو أن نادي مارسيليا سيوقع العقد مع أليكسيس مباشرة بعد أن يفسخ عقده مع ناديه الحالي إنتر ميلان الذي يمتد حتى منتصف عام 2023، وهو الأمر الذي وافق عليه النادي الإيطالي بالفعل منذ ثلاثة أيام.

حتى الآن لم يتم الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بتعاقد مارسيليا مع سانشيز، ولكن ما هو مؤكد حتى الآن أن النجم التشيلي سيوقع عقدًا مع النادي الفرنسي يمتد حتى عام 2024.

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كلمات دالة:أليكسيس سانشيزمارسيلياإنتر ميلانالدوري الفرنسي

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