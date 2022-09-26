التشكيلة المثالية حتى الآن في موسم 2022-2023 في الدوريات الكبرى

التشكيلة المثالية حتى الآن في موسم 2022-2023 في الدوريات الخمسة الكبرى ننقلها لكم بالتفصيل من خلال هذه المقالة، وذلك بحسب المحللين والخبراء الرياضيين في عالم كرة القدم على موقع "Whoscored".

ولعل أن أبرز النجوم الذين وضعوا بصمتهم منذ بداية موسم 2022-2023 أصبحوا واضحين وضوح الشمس للجميع، حيث يمكن القول أن قائمة الأفضل لهذا الموسم حتى الآن تضم كل من: هالاند في مان سيتي، ليفاندوفسكي في برشلونة، ميسي في باريس سان جيرمان، والعديد من الأسماء الأخرى اللامعة في أوروبا.

ميسي ونيمار (المصدر: أ ف ب)

التشكيلة المثالية حتى الآن في موسم 2022-2023 في الدوريات الخمسة الكبرى

يبدو أن الصورة واضحة جدًا بالنسبة للمحللين والخبراء الرياضيين، حيث قرر مجموعة منهم ترشيح التشكيلة المثالية التالية في الموسم الحالي حتى الآن والتي تضم:

الحراسة: يان سومير

الدفاع: بافارد – إيبانيز – ريس جيمز – كانسيلو

الوسط: غراليش – كيميتش – نيمار – ميسي

الهجوم: هالاند - ليفاندوفسكي

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