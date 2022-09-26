موعد مباراة الأهلي والعين الودية نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء الودي مساء اليوم بين الناديين السعوديين.

ويستضيف اليوم الأهلي السعودي نظيره العين السعودي على "استاد الأمير عبدالله الفيصل، وذلك في مباراة ودية بين الفريقين ضمن استعدادات الأندية السعودية للموسم الحالي.

ومنذ يومين، أعلن نادي الأهلي السعودي عبر الصفحات الرسمية له على مواقع التواصل الاجتماعي تعيين المدرب الجديد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خلفًا للمدرب السابق روبرت سيبولدي.

موعد مباراة الأهلي والعين الودية اليوم والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والعين الودية اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:00 م بتوقيت السعودية، في المباراة التي ستلعب ضمن استعدادات الأندية السعودية للموسم الحالي، ومن المقرر أن يتم بث المباراة الودية بين الأهلي والعين من خلال القنوات الرياضية السعودية.

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