موعد مباراة العراق وسوريا في بطولة الأردن الدولية الودية نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

ويلتقي اليوم منتخب العراق مع نظيره منتخب سوريا في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن بطولة الأردن الدولية الودية الكرة القدم، والتي ستلعب في العاصمة الأردنية عمان على "استاد عمان الدولي".

وكانت هذه البطولة الودية قد انطلقت يوم الجمعة الماضي، حيث فاز المنتخب الأردني على نظيره المنتخب السوري بهدفين نظيفين، في حين خسر المنتخب العراقي بركلات الترجيح أمام المنتخب العماني.

موعد مباراة العراق وسوريا في بطولة الأردن الدولية الودية والقنوات الناقلة

موعد مباراة العراق وسوريا في بطولة الأردن الدولية الودية اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:00 م بتوقيت السعودية، وذلك ضمن مباراة لتحديد المركز الثالث في البطولة التي بدأت الجمعة وضمت 4 منتخبات وهي الأردن وعمان والعراق وسوريا.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة تحديد المركز الثالث بين العراق وسوريا على عدة قنوات عربية، وأبرزها قناة الأردن الرياضية، والعراقية سبورت والشارقة سبورت وعمان سبورت.

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