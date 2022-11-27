تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا اليوم لمواجهة ألمانيا في كأس العالم قطر 2022 اليوم الأحد 27 نوفمبر، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الخامسة.

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، والتي ستجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب ألمانيا في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويتطلع الماتادور بقيادة المدرب لويس إنريكي إلى حسم التأهل للدور المقبل في مباراة اليوم أمام المانشافت في الجولة الثانية، بعد الفوز الكاسح على كوستاريكا في المباراة الأولى بسباعية نظيفة.

موعد مباراة إسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022

اليوم: الأحد 27 نوفمبر 2022

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد البيت

المعلق: عصام الشوالي

القناة: beIN Sports HD 2 Max

التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا اليوم لمواجهة ألمانيا في كأس العالم 2022

4-3-3

الحراسة: أوناي سيمون

الدفاع: أزبيليكويتا ، رودري ، لابورت ، ألبا

الوسط: جافي ، بوسكيتس ، بيدري

الهجوم: فيران توريس ، أسينسيو ، أولمو

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات كأس العالم اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة