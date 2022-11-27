تعرف على الموعد والتشكيل المتوقع لمواجهة اليابان ضد كوستاريكا في كأس العالم قطر 2022 اليوم الأحد 27 نوفمبر، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الخامسة.

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، والتي ستجمع بين منتخب اليابان ومنتخب كوستاريكا في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويدخل منتخب الساموراي هذه المواجهة منتشيًا بالفوز في مباراته الأولى أمام ألمانيا، مع تطلعات لحصد ثلاث نقاط أخرى تضمن التأهل للدور المقبل، في حين سيتطلع منتخب كوستاريكا لتعديل الكفة قليلًا وتقديم المستوى المطلوب خاصة بعد الخسارة بسباعية نظيفة أمام إسبانيا.

موعد مباراة اليابان ضد كوستاريكا في كأس العالم قطر 2022

اليوم: الأحد 27 نوفمبر 2022

الموعد: 1:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد أحمد بن علي

المعلق: عامر الخوذيري

القناة: beIN Sports HD 1 Max

التشكيل المتوقع لمواجهة اليابان ضد كوستاريكا اليوم في كأس العالم قطر 2022

منتخب اليابان

4-2-3-1

الحراسة: جوندا

الدفاع: تومياسو ، إيتاكورا ، يوشيدا ، ناغاتومو

الوسط الارتكاز: موريتا ، شيباساكي

الوسط: ايتو ، كامادا ، كوبو

الهجوم: أسانو

منتخب كوستاريكا

4-2-2-2

الحراسة: نافاس

الدفاع: أوفيدو ، دوارتي ، كالفو ، مارتينيز

الوسط: بورجيس ، تيخيدا ، فولر ، بينيت

الهجوم: كامبل ، كونتريرز

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