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جدول مباريات كأس العالم اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 27 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 07:54
جدول مباريات كأس العالم اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة
جدول مباريات كأس العالم اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات كأس العالم اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات الجولة الثانية في المجموعتين الخامسة والسادسة والقنوات الناقلة.

تنطلق اليوم الجولة الثانية من منافسات المجموعتين الخامسة والسادسة في كأس العالم قطر 2022، حيث يلتقي منتخب الساموراي الياباني مع كوستاريكا باحثًا عن ثلاث نقاط أخرى لتأكيد التأهل، كما تلعب المغرب أمام  بلجيكا وتطلعات نحو حصد العلامة الكاملة لزيادة حظوظ التأهل للدور المقبل، في حين ستكون هناك مواجهة مصيرية لمنتخب ألمانيا أمام إسبانيا، وخاصة بعد الخسارة في أول مباراة. 

جدول مباريات كأس العالم اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

  • كأس العالم قطر 2022 – الجولة الثانية من مرحلة المجموعات

اليابان ضد كوستاريكا – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max
بلجيكا ضد المغرب – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max
كرواتيا ضد كندا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max
إسبانيا ضد ألمانيا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

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