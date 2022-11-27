جدول مباريات كأس العالم اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات الجولة الثانية في المجموعتين الخامسة والسادسة والقنوات الناقلة.

تنطلق اليوم الجولة الثانية من منافسات المجموعتين الخامسة والسادسة في كأس العالم قطر 2022، حيث يلتقي منتخب الساموراي الياباني مع كوستاريكا باحثًا عن ثلاث نقاط أخرى لتأكيد التأهل، كما تلعب المغرب أمام بلجيكا وتطلعات نحو حصد العلامة الكاملة لزيادة حظوظ التأهل للدور المقبل، في حين ستكون هناك مواجهة مصيرية لمنتخب ألمانيا أمام إسبانيا، وخاصة بعد الخسارة في أول مباراة.

جدول مباريات كأس العالم اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم قطر 2022 – الجولة الثانية من مرحلة المجموعات

اليابان ضد كوستاريكا – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

بلجيكا ضد المغرب – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

كرواتيا ضد كندا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

إسبانيا ضد ألمانيا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

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