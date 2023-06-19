التصفيات المؤهلة ليورو 2024: تشكيلة إنجلترا المتوقعة اليوم أمام مقدونيا الشمالية

نستعرض لكم من خلال هذه المقالة تشكيلة إنجلترا المتوقعة اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 أمام مقدونيا الشمالية في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

يخوض منتخب إنجلترا اليوم مواجهة نارية أمام منتخب مقدونيا الشمالية على أرضية ملعب "أولد ترافورد" في مانشستر الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والمقرر أن تبث على قناة beIN Sports 2 HD Premium بصوت المعلق حفيظ دراجي.

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منتخب الأسود الثلاثة يسعى في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024 إلى تعزيز صدارته في المجموعة الثالثة بعد تحقيق 9 نقاط في الجولات الثلاث الماضية تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت، فيما يحل المنافس مقدونيا الشمالية في المركز الثالث برصيد 3 نقاط جمعها من مبارتين.

تشكيلة إنجلترا المتوقعة اليوم أمام مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024

المدرب: غاريث ساوثغيت

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: لوك شو ، كايل ووكر ، جون ستونز ، هاري ماغواير

خط الوسط: كالفن فيليبس ، ديكلان رايس ، جيمس ماديسون

خط الهجوم: بوكايو ساكا ، هاري كين ، جاك غريليش