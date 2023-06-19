التصفيات المؤهلة ليورو 2024: تشكيلة فرنسا المتوقعة اليوم أمام اليونان

نستعرض لكم من خلال هذه المقالة تشكيلة فرنسا المتوقعة اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 أمام اليونان في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

يستعد منتخب فرنسا لخوض مواجهة قوية اليوم أمام منتخب اليونان على أرضية ملعب "فرنسا" الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والمقرر أن تبث على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق عصام الشوالي.

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منتخب الديوك ينفرد حاليًا بصدارة المجموعة الثانية في تصفيات يورو 2024 برصيد 9 نقاط، ويسعى للوصول للنقطة 12 من خلال مواجهة اليوم في الجولة الرابعة أمام المنتخب اليوناني الذي يمتلك في رصيده 6 نقاط ويحتل المركز الثاني في المجموعة.

تشكيلة فرنسا المتوقعة اليوم أمام اليونان في تصفيات يورو 2024

المدرب: ديديه ديشامب

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: سامبا

خط الدفاع: بافارد ، فوفانا ، كوناتي ، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: كامافينجا ، غريزمان ، تشواميني

خط الهجوم: كومان ، مبابي ، جيرو