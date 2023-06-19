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التصفيات المؤهلة ليورو 2024: تشكيلة فرنسا المتوقعة اليوم أمام اليونان

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 19 حزيران / يونيو 2023 - 08:14
تشكيلة فرنسا المتوقعة اليوم أمام اليونان في تصفيات يورو 2024
تشكيلة فرنسا المتوقعة اليوم أمام اليونان في تصفيات يورو 2024 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

نستعرض لكم من خلال هذه المقالة تشكيلة فرنسا المتوقعة اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 أمام اليونان في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

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يستعد منتخب فرنسا لخوض مواجهة قوية اليوم أمام منتخب اليونان على أرضية ملعب "فرنسا" الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والمقرر أن تبث على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق عصام الشوالي.

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منتخب الديوك ينفرد حاليًا بصدارة المجموعة الثانية في تصفيات يورو 2024 برصيد 9 نقاط، ويسعى للوصول للنقطة 12 من خلال مواجهة اليوم في الجولة الرابعة أمام المنتخب اليوناني الذي يمتلك في رصيده 6 نقاط ويحتل المركز الثاني في المجموعة.

تشكيلة فرنسا المتوقعة اليوم أمام اليونان في تصفيات يورو 2024

المدرب: ديديه ديشامب
التشكيلة:  4-3-3

حراسة المرمى: سامبا
خط الدفاع: بافارد ، فوفانا ، كوناتي ، ثيو هيرنانديز
خط الوسط: كامافينجا ، غريزمان ، تشواميني
خط الهجوم: كومان ، مبابي ، جيرو

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