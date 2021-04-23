الخطأ ممنوع على ثلاثي مقدمة الدوري الإسباني

أي خطوة ناقصة قد تكلّف ثلاثي المقدمة في الدوري الإسباني خسارة معركة من أصل ست متبقية في الحرب على اللقب، إذ سيحاول كل طرف الخروج سالماً من المرحلة الثانية والثلاثين حيث تنتظر كلٌّ منهم مواجهة حذرة.

يتصدر أتلتيكو مدريد الساعي نحو لقبه الاول في الليغا منذ عام 2014 الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن جاره في العاصمة ريال حامل اللقب، وخمس عن برشلونة الثالث الذي يملك مباراة مؤجلة، وست عن إشبيلية الرابع.

وستكون الفرصة سانحة أمام ريال مدريد السبت للارتقاء الى الصدارة مؤقتاً بفارق المواجهتين المباشرتين عن جاره عندما يستضيف ريال بيتيس السادس الساعي بدوره لضمان مكان له في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، ويضع الضغط على أتلتيكو وبرشلونة اللذين يخوضان مباراتيهما الأحد.

وكان أتلتيكو انفرد بالصدارة بعد فوزه على هويسكا 2-0، محققاً انتصاره الثاني توالياً والـ 22 هذا الموسم في الدوري.

ولن تكون المهمة سهلة أمام مستضيفه أتلتيك بلباو العاشر رغم أن النادي الباسكي لم يعرف طعم الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري (خمسة تعادلات) وسقوطه في نهائي كأس الملك السبت الماضي برباعية نظيفة أمام برشلونة، كان الثاني له في غضون أسبوعين بعد أن سقط أيضاً في النهائي المؤجل من الموسم الماضي أمام ريال سوسييداد.

وبعد خسارته الكلاسيكو في الدوري، انتفض برشلونة بتحقيقه لقب كأس الملك للمرة 31 في تاريحه قبل أن يكرم وفادة ضيفه خيتافي بالفوز عليه 5-2 ليشدد الخناق على قطبي العاصمة، مبقياً على آماله بتحقيق ثنائية الكأس والدوري.

ويحل النادي الكتالوني ضيفاً على فياريال السابع ومدربه أوناي إيمري الذي يصارع على مراكز الدوري الأوروبي، علماً بلأنه يواجه فريقه السابق آرسنال في نصف نهائي هذا الموسم ويستضيفه ذهاباً الخميس المقبل.