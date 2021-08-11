الخليفي: التعاقد مع ميسي لا يخالف قوانين اللعب المالي النظيف

أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أن التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لا يخالف قوانين اللعب المالي النظيف.

ويأتي ضم "ليو" مجاناً لموسمين مع خيار إضافة موسم ثالث بعد استقطاب أشرف حكيمي من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو هذا الصيف، إضافة لسيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما وجيني فينالدوم القادمون بصفقات انتقال حرة.

كما يستمر تواجد النجمين نيمار وكيليان مبابي مع الفريق الباريسي مما يعني إنفاق مبالغ ضخمة على أجور جميع هؤلاء النجوم.

ماذا قال الخليفي عن صفقة ميسي ؟

وقال رجل الأعمال القطري رداً على إمكانية مخالفة القوانين المالية: "فيما يخص الجوانب المادية، سأكون واضحاً، نحن مدركون لقوانين اللعب المالي النظيف ونتبع دائماً تعليماتها.

"طالما تعاقدنا مع ليو، فذلك يعني أن بإمكاننا فعل ذلك، وإلا لما أقدمنا على هذه الخطوة.

"ما يجلبه ليو إلى النادي ضخم للغاية، إنه إضافة كبيرة لهذا النادي.

"أتمنى ألا يطلب زيادة في الأجور، لكن الموجود لدينا حالياً رائع."

يذكر أن التقارير الإعلامية أكدت أن ميسي سيتقاضى حوالي 35 مليون سنوياً.