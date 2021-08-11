الخليفي يوجه رسالة لـ مبابي بعد التعاقد مع ميسي

وجه ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان رسالة واضحة لنجم الفريق كيليان مبابي بعد الإعلان الرسمي عن ضم ليونيل ميسي.

وقال رجل الأعمال القطري للمهاجم الفرنسي الشاب أنه لم يعد لديه الآن "أي عذر" للمطالبة بالرحيل عن الفريق.

الخليفي نجح في استقطاب ميسي



وتعاقد النادي الباريسي مع أشرف حكيمي من إنتر مقابل قرابة 60 مليون يورو دون الإضافات هذا الصيف، كما حصل على خدمات سيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما وجورجينيو فينالدوم مجاناً في صفقات انتقال حرة.

وبات الفريق مدججاً بالنجوم أكثر من أي وقت سابق، ورأى الخليفي أن هذه التعزيزات ستقنع مبابي بتجديد عقده الذي سينتهي صيف العام القادم.

ويتطلق باريس سان جيرمان الآن للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الذي لم ينجح في نيله من قبل.