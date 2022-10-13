الدوري الأوروبي: ماكتوميناي يهدي مانشستر يونايتد فوزاً قاتلاً على أومونيا

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزاً صعباً على ضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي بهدفٍ دون رد اليوم الخميس على أرضية ملعب أولد ترافورد لحساب المجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وجاء هدف النصر الثمين عن طريق البديل الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 90+3.

ولحساب المجموعة نفسها، سحق ريال سوسييداد الإسباني ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي بثلاثيةٍ نظيفة.

مانشستر يونايتد في المركز الثاني

بهاتين النتيجتين، رفع يونايتد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن ريال سوسييداد صاحب الصدارة.

فيما بقي رصيد شيريف تيراسبول ثابتاً عند 3 نقاط في المركز الثالث يليه أومونيا نيقوسيا دون أي نقطة في المركز الرابع والأخير.