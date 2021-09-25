الدوري الإسباني: ريال مدريد يتعادل مع فياريال دون أهداف

تعادل ريال مدريد مع ضيفه فياريال دون أهداف في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

ورفع ريال رصيده بهذا الانتصار إلى 17 نقطة ليبتعد في صدارة الترتيب بفارق 3 نقاط عن مؤقتاً عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

كما رفع فياريال رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر.

أما أتلتيكو مدريد حامل اللقب وثالث الترتيب حالياً برصيد 14 نقطة أيضاً، فسقط أمام مستضيفه ديبورتيفو آلافيس بهدفٍ دون رد في وقت سابق من يوم السبت.

وجاء الهدف عن طريق فيكتور لاكوارديا في الدقيقة الرابعة من اللقاء.

وارتفع رصيد ديبورتيفو آلافيس بهذا الانتصار غير المتوقع إلى 3 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في الدوري الإسباني.