الدوري الإنجليزي: تشيلسي يهزم أستون فيلا ومان يونايتد يتعادل مع نيوكاسل

واصل تشيلسي انتفاضته بتحقيق انتصار مهم على مستضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد اليوم الأحد في المباراة التي جرت على ملعب فيلا بارك لحساب الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا البلوز عن طريق المتألق مؤخراً مايسون ماونت في الدقيقتين 6 و 65.

بهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع على سلم الترتيب العام.

فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.

مانشستر يونايتد يتعادل مع نيوكاسل دون أهداف في الدوري الإنجليزي

لحساب نفس الجولة، تعادل مان يونايتد مع ضيفه نيوكاسل يونايتد دون أهداف على ملعب أولد ترافورد.

ورفع فريق الشياطين الحمر رصيده بالتالي إلى 16 نقطة في المركز الخامس على سلم الترتيب.

كما عزز نيوكاسل رصيده بدوره بنقطة جديدة أبقته في المركز السادس بفارق نقطة.