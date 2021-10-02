الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يتعادل مع إيفرتون

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع ضيفه إيفرتون بهدفٍ لمثله في المباراة التي جرت على ملعب أولد ترافورد في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الشياطين الحمر عن طريق أنتوني مارسيال قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء (43).

لكن التوفيز عادلوا النتيجة بهدفٍ سجله أندروس تاونزيند في الدقيقة 65.

وزج المدير الفني أولي غونار سولشاير بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 57 لمصلحة صاحب الضيافة بدلاً من المخضرم إيدينسون كافاني.

لكن الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات فشل في قيادة الفريق لانتصار جديد كما فعل الأسبوع الماضي أمام فياريال 2-1 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

مانشستر يونايتد يفرط بنقطتين ثمينتين

بهذا التعادل، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 14 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث، كما رفع إيفرتون رصيده إلى نفس العدد من النقاط ليحتل المركز الرابع.