الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يتفوق على ساسوولو بصعوبة

فاز إنتر ميلان على مستضيفه ساسوولو بهدفين لهدف في اللقاء المثير الذي شهده ملعب مابي لحساب المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي ليلة السبت.

جاء هدفا النيراتزوري عن طريق البديل البوسني إيدين دجيكو (58)، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (78 من ركلة جزاء).

وتقدم صاحب الضيافة أولاً عبر دومينيكو بيراردي في الدقيقة 22 من ركلة جزاء أيضاً.

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ورفع إنتر رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 17 نقطة ليقفز إلى المركز الثاني مؤقتاً، فيما تجمد رصيد ساسوولو عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

وكان إنتر قد تعادل الأسبوع الماضي مع شاختار دونيتسك الأوكراني دون أهداف لحساب الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.