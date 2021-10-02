الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتفوق على تورينو بهدف لوكاتيلي

حقق يوفنتوس فوزاً ثميناً على غريمه الأزلي تورينو بهدفٍ دون رد في لقاء ديربي المدينة القوي الذي شهده ملعب أولمبيكو دي تورينو ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.

ويدين البيانكونيري بهذا الانتصار لنجم الوسط إيمانويل لوكاتيلي الذي سجل الهدف اليتيم بتسديدة رائعة في الدقيقة 86 على يمين الحارس المتألق فانيا ميلنكوفيتش سافيتش.

يوفنتوس يحسن مركزه محلياً

ورفع يوفي رصيده بهذا الفوز إلى 11 نقطة ليرتقي إلى المركز التاسع.

فيما تجمد رصيد تورينو عند 8 نقاط في المركز العاشر.

وتغلب يوفي الأسبوع الماضي على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بالنتيجة ذاتها في لقاء مثير ضمن الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف عن طريق النجم فيديريكو كييزا مطلع الشوط الثاني.