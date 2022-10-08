الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يتعادل مع ريمس في غياب ميسي

تعادل باريس سان جيرمان بصورة مخيبة مع مستضيفه ستاد ريمس دون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب أوغوست دولون لحساب الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

وتعرض النجم الإسباني المخضرم سيرخيو راموس للطرد في الدقيقة 41 ليكمل الفريق الضيف المواجهة بنقص عددي.

كما شهد اللقاء غياب الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة في ربلة الساق، وعدم مشاركة زميله البرازيلي نيمار جونيور إلا منذ الدقيقة 57.

واعتمد المدير الفني الفرنسي كريستوف غالتيه على مواطنه كيليان مبابي الذي لم ينجح في التسجيل.

باريس سان جيرمان يوسع الفارق مع مرسيليا في صدارة الليغ 1

بهذا التعادل، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب ليبتعد بفارق 3 نقاط عن أولمبيك مرسيليا أقرب مطارديه الذي سقط بصورة مفاجئة أمام ضيفه أجاكسيو بهدف لاثنين.

أما ستاد ريمس، فرفع رصيده بدوره إلى 8 نقاط جعلته يحتل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب العام.