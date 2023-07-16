الدوري المصري 2023: تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام المقاولون العرب

ننقل لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام المقاولون العرب، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة 34 من الدوري المصري.

يلتقي الأهلي اليوم أمام نظيره المقاولون العرب على أرضية ملعب "استاد المقاولون العرب" في إطار منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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وكان المارد الأحمر قد توج قبل أيام قليلة رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 43 في تاريخه، وذلك بعد أن ابتعد بفارق 8 نقاط عن ملاحقه المباشر هذا الموسم على بطولة الدوري نادي بيراميدز.

تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد أشرف ، رامي ربيعة ، خالد عبد الفتاح ، طاهر محمد طاهر

خط الوسط: أليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ، محمد فخري

خط الهجوم: محمود كهربا ، بيرسي تاو ، حسين الشحات