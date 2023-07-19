الدوري المصري 2023: تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام حرس الحدود

ننقل لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام حرس الحدود في الدوري المصري 2023، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة 33 المؤجلة.

يواجه نادي الأهلي اليوم نظيره حرس الحدود على أرضية ملعب "استاد القاهرة الدولي" في إطار منافسات الجولة 33 المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة 8:30 م بتوقيت مصر والسعودية.

اقرأ أيضًا: "ديلي ميل": برشلونة يجدد اهتمامه بالتعاقد مع بيرناردو سيلفا

المارد الأحمر حسم بالفعل لقب الدوري قبل عدة جولات من النهاية، وبعد أن يخوض مواجهة اليوم أمام حرس الحدود، يتبقى له مواجهتين فقط في مسابقة الدوري لهذا الموسم الأولى أمام بيراميدز، والثانية أمام المصري البورسعيدي.

تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام حرس الحدود في الدوري المصري 2023

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني ، محمد عبد المنعم ، ياسر ابراهيم ، علي معلول

خط الوسط: أحمد نبيل ، كوكا ، محمد فخري ، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: كريستو ، حسين الشحات ، محمود كهربا