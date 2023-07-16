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الدوري المصري 2023: تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم أمام فاركو

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 16 تمّوز / يوليو 2023 - 07:55
تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم أمام فاركو في الدوري المصري
تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم أمام فاركو في الدوري المصري (أ ف ب)

ننقل لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم أمام فاركو، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة 34 من الدوري المصري.

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يواجه الزمالك اليوم نظيره فاركو على أرضية ملعب "استاد القاهرة الدولي" في إطار منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ومع اقتراب الدوري المصري من النهاية، ضمن الفارس الأبيض مكانًا له ضمن الأربعة الأوائل في المسابقة، حيث يمتلك 59 نقطة في رصيده قبل خوض لقاء اليوم أمام فاركو.

تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم أمام فاركو في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: حاتم سكر ، محمد طارق ، محمد عبد الغني ، عمر جابر
خط الوسط: محمد أشرف روقا ، سيد نيمار ، أحمد سيد زيزو ، ابراهيما نداي ، أحمد بلحاج
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

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