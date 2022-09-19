الزمالك يدك شباك إيليكت التشادي بهدفين نظيفين في دوري أبطال إفريقيا

خاض يوم أمس نادي الزمالك المصري أولى مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بنجاح وبشكل مثالي للغاية بالنسبة للأنصار والمشجعين للقلعة البيضاء، حيث انتهى اللقاء بالفوز على المضيف إيليكت التشادي بهدفين نظيفين على ملعب "أحمدو أهيدجو" في الكاميرون ضمن منافسات جولة الذهاب للدور التمهيدي.

وتمكن من التسجيل لنادي الزمالك اللاعب محمود عبد الرازق الشهير بـ "شيكابالا" في الدقيقة 52 من عمر المباراة، ليعود بعد 6 دقائق فقط أحمد سيد زيزو ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 58، ولم يحالف الحظ إمام عاشور لتسجيل ثالث أهداف الزمالك أمام إيليكت وذلك بعد أن أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 76.

الزمالك يحظى ببداية مثالية في دوري أبطال إفريقيا

بعد أن سجل النادي المصري انتصارًا مستحقًا أمام إيليكت التشادي، فإنه بذلك تقدم بشكل كبير تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا نحو التأهل إلى دور الـ32 الذي يواجه خلاله حال صعوده المتأهل من مواجهة فلامبو بطل بوروندي والاتحاد الليبي.

وبعد أن ضمن الأبيض المصري الفوز أمام إيليكت في المباراة، قرر المدرب إراحة بعض الأسماء المهمة للمنافسات القادمة ومن أبرزهم شيكابالا وسيف الدين الجزيري وإمام عاشور.

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