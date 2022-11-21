السنغال تقارع هولندا في أول 45 دقيقة والتعادل السلبي سيد الموقف

انتهى الشوط الأول من مباراة السنغال وهولندا بالتعادل السلبي، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022 في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخب قطر والإكوادور.

وجاءت نتيجة الشوط الأول من مواجهة أسود التيرانغا أمام الطواحين على عكس التوقعات، حيث سيطر التعادل السلبي على مجريات المباراة وتأجل الحسم للشوط الثاني.

السنغال وهولندا في مباراة متكافئة والتعادل السلبي سيد الموقف في الشوط الأول

رغم أن التوقعات كانت تميل لصالح منتخب هولندا للتسجيل في الشوط الأول، إلّا أن منتخب السنغال كان منظمًا وقارع بشراسة الطواحين الهولندية لتنتهي المباراة بدون أهداف في أول 45 دقيقة.

الجدير بالذكر أن التوقعات قبل مباراة السنغال وهولندا كانت ترجح فوز هولندا بنتيجة 2-1، وسيترقب الجميع الجزء الثاني من المعركة الكروية على استاد الثمامة لمعرفة من سيخطف الثلاث نقاط ليتصدر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب الإكوادور.

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