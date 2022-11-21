تشكيلة الولايات المتحدة الأمريكية المتوقعة أمام ويلز اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهة الثانية في المجموعة الثانية اليوم.

يستعد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لخوض أولى مبارياته في كأس العالم قطر 2022 أمام منتخب ويلز في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وكان المنتخب الأمريكي قد غاب عن النسخة الماضية في روسيا عام 2018، ومن أفضل إنجازاته كانت المرتبة الثالثة في مونديال 1930.

ولكن الأمور اختلفت الآن وسقف التوقعات أصبح أعلى بالنسبة لمشجعي المنتخب الأمريكي، خاصة بوجود أسماء رنانة في الفريق حاليًا ومحترفة في أقوى الدوريات العالمية، أبرزها سيرجينو دست، بوليسيتش، وماكيني.

تشكيلة الولايات المتحدة الأمريكية المتوقعة أمام ويلز اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة الولايات المتحدة الأمريكية المتوقعة أمام ويلز اليوم في كأس العالم 2022 تحدثت عنها العديد من المواقع والمصادر الرياضية خلال الساعات الماضية، ومن المتوقع أن يعتمد مدرب الفريق غريغ بيرهالتير على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: تيرنر

الدفاع: دست – زيميرمان – لونغ - روبينسون

الوسط: موسى – آدمز - ماكيني

الهجوم: بوليسيتش – فيريرا - آرونسون

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