تشكيلة ويلز المتوقعة أمام الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهة الثانية في المجموعة الثانية اليوم.

يبدأ منتخب ويلز اليوم أولى مبارياته في كأس العالم قطر 2022 في مواجهة قوية أمام المنتخب الأمريكي في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ويتطلع أنصار المنتخب الويلزي أن يعيد الفريق أمجاد وذكريات نسخة مونديال 1958، حيث كانت المرة الوحيدة التي تمكن فيها منتخب ويلز من الوصول إلى ربع النهائي وخرج وقتها من هذا الدور على يد البرازيل بهدف من إمضاء الجوهرة السوداء بيليه.

تشكيلة ويلز المتوقعة أمام الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة ويلز المتوقعة أمام الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في كأس العالم 2022 تحدثت عنها العديد من المواقع والمصادر الرياضية خلال الساعات الماضية، ومن المتوقع أن يعتمد مدرب الفريق روبرت بيج على خطة لعب 3-4-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: هينيسي

الدفاع: بن دافيز – رودون - امباديو

الوسط: ويليامس – موريل – رامسي - روبيرتس

الهجوم: جيمس – مور – غاريث بيل

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