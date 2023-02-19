الشباب والدحيل يتأهلان لربع نهائي دوري أبطال آسيا

البوابة - تأهل الشباب السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على خصمه ناساف كارشي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما ليلة الأحد على ملعب الجنوب.

حمل هدفا المباراة توقيعي حسين القحطاني وإيفر بانيغا في الدقيقتين 12 و 54.

وفي مواجهة أخرى ضمن الدور ذاته، تفوق الدحيل القطري على مواطنه الريان بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما بهدفٍ لمثله في الزمنين الأصلي والإضافي من المباراة القوية التي جمعتهما على ملعب الثمامة.

وتستكمل مواجهات دور الـ 16 يوم الاثنين، حيث يواجه الفيصلي السعودي خصمه فولاذ خوزستان الإيراني، ويلاقي الهلال السعودي غريمه شباب الأهلي دبي الإماراتي.