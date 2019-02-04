الشكوك تتزايد حول مشاركة ميسي في كلاسيكو الكأس

ميسي بعد تعرضه للإصابة أمام فالنسيا

يعاني ليونيل ميسي نجم برشلونة من آلم عضلية جراء الإصابة التي تعرض لها أمام فالنسيا السبت الماضي ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وقرر البارسا إخضاع "ليو" للمزيد من الفحوصات الطبية غداً الثلاثاء من أجل معرفة موقفه الصحي من المشاركة في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا الأربعاء القادم.

ونال الفريق بأكمله راحة بالأمس ولم يتدرب ميسي اليوم بعد انتظام زملائه في التدريبات نظراً لشعوره بألم مكان الإصابة التي تعرض لها.

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ولا تزال الاحتمالات مفتوحة فيما يتعلق بمشاركة الهداف الأرجنتيني في الكلاسيكو، حيث يمكن أن يبدأ اللقاء بحال أثبت الفحوصات سلامته أو قد يشارك من على مقاعد البدلاء.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على برشلونة في ملعب كامب ناو الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على أن يسافر البارسا لخوض مباراة العودة نهاية هذا الشهر على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

يذكر أن ميسي كان قد غاب أيضاً عن آخر مباراة كلاسيكو في الدور الأول من الدوري الإسباني مطلع الموسم بعد إصابته في يده أمام إشبيلية، وهي المواجهة التي فاز بها برشلونة بخمسة أهداف لهدف وحيد في كامب ناو.