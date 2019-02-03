ملخص مباراة ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد 1-0 الدوري الإسباني

كاناليس يسجل هدف فوز بيتيس

تغلب ريال بيتيس على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفٍ نظيف في المباراة التي جرت على ملعب بينتو فيامارين ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإسباني.

ويدين الفريق الأندلسي بهذا الفوز لنجمه سيرخيو كاناليس الذي سجل هدف النصر في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

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ورفع ريال بيتيس رصيده بالتالي إلى 32 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.