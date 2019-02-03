أهداف مباراة مانشستر سيتي وآرسنال 3-1 الدوري الإنجليزي

أغويرو يرفع رصيده إلى 14 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم

أسقط مانشستر سيتي ضيفه آرسنال بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جرى على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز مقلصاً الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطتين مؤقتاً.

جاءت أهداف حامل اللقب عن طريق نجم المباراة سيرجيو أغويرو في الدقائق 1 و 44 و 61، فيما حمل هدف الخاسر الوحيد توقيع لوران كوسييلني في الدقيقة 11.

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ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز المهم إلى 59 نقطة ليستعيد المركز الثاني من غريمه توتنهام (57 نقطة)، فيما تجمد رصيد آرسنال عند 47 نقطة في المركز السادس.