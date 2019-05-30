الظاهرة رونالدو: صعقني عجز برشلونة أمام ليفربول

عبّر "الظاهرة" رونالدو، أسطورة ريال مدريد، عن دهشته من خروج برشلونة المذل من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول مؤكداً إعجابه بمستوى الريدز.

وفشل البارسا في الحفاظ على تفوقه ذهاباً على غريمه بثلاثية نظيفة ليخسر على ملعب آنفيلد إياباً برباعية ودع على أثرها المنافسة.

وقال الأسطورة البرازيلية في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نتيجة مباراتي ريال مدريد وأياكس وكذلك برشلونة وليفربول فاجئتني كثيراً. كانت الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا جنونية.

"رؤية برشلونة عاجزاً عن إيذاء ليفربول في آنفيلد كان غريباً للغاية، ولكنّه مفهوم لأن الريدز ظهر مثل القاطرة التي ترغب في عبور أي منافس برغبة وحماسة كبيرتين جداً".

كما أسطورة ريال مدريد المعتزل أن النسخة الحالية من دوري الأبطال كشفت عدم وجود طريقة واحدة فقط للفوز باللقب وأن الأمر لا يتعلق بطريقة اللعب وإنما بالقتال وعدم ادخار الجهد.

وحول كوبا أميركا الشهر القادم، علّق رونالدو: "هذه المرة نلعب على أرضنا والمدرب تيتي يقدم مستويات رائعة، نتطلع لتحقيق اللقب، لكن هناك منتخب الأرجنتين مع ليونيل ميسي ومنتخبي أوروغواي وتشيلي وغيرها.

"مع ارتفاع الأسعار الجنوني في الوقت الحالي لا أعرف كيف ستكون قيمتي السوقية، لكني أعتقد أنه سيكون مبلغاً كبيراً".

يذكر أن برشلونة لم يحقق لقب دوري أبطال أوروبا منذ 2015، وذلك حينما حصد الثلاثية مع مدربه السابق لويس إنريكي.