العيون جواسيس القلب..ماذا لو وجّه ليفربول أنظاره نحو رونالدو ؟ 

بات اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأكثر تداولًا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد مغادرته قبل صافرة النهاية في المباراة التي تغلب فيها مانشستر يونايتد على توتنهام بهدفين نظيفين في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الحقيقة، أصبح الأمر واضحًا كوضوح الشمس أن العلاقة بين رونالدو والمدير الفني للشياطين الحمر قد وصلت لطريق مسدود، وهو ما دفع صاروخ ماديرا للتفكير في الرحيل عن النادي أكثر من أي وقت مضى، وذلك في الوقت الذي لا يزال اسمه مرتبطًا بعدد من الأندية أبرزها نادي تشيلسي.

كريستيانو رونالدو (المصدر: أ ف ب)

ماذا لو فكر يورغن كلوب في الاستفادة من خدمات رونالدو في ليفربول؟

قد تكون فكرة مستبعدة ولكن تستحق الطرح والحديث عنها، ليفربول يعاني منذ بداية الموسم ولا يقدم المستوى المعهود في البريميرليغ، فهو في المركز الثامن في سلم الترتيب، إلى جانب أن 8 لاعبين يغيبون عن التشكيلة بداعي الإصابة مثل جوتا، دياز، نونيز، تياغو، كيتا، وغيرهم.

وهنا يجبرنا الوضع الحالي لنادي ليفربول للتفكير بالمردود المذهل الذي قد يجتاح الملاعب الإنجليزية في حال وجه يورغن كلوب أنظاره تجاه ثنائية هجومية تجمع بين النجم المصري محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، حيث أن صلاح بات وحيدًا بعد رحيل ماني، وفي الواقع لم يستطع نونيز أو حتى دياز التعويض.

وعلى الرغم من أن احتمالية حدوث ذلك استنادًا لما يمر به نادي ليفربول قد تكون شبه معدومة، ولكن دائمًا ما تحدث المفاجآت في عالم الساحرة المستديرة، فمن كان يتخيل أن يرحل الأسطورة ليونيل ميسي عن نادي برشلونة ويصبح من نجوم باريس سان جيرمان؟

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