جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 سنتعرف عليه فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز المواعيد والمواجهات الكروية والقنوات الناقلة لها.

يعود دوري أبطال أوروبا اليوم ليشعل الأجواء في الملاعب الأوروبية، حيث سيشهد عشاق كرة القدم هذا المساء مواجهات من العيار الثقيل في الجولة الخامسة من دور المجموعات، ولعل أبرزها المباراة التي سيلتقي فيها بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي مع النادي الألماني المتحدي بوروسيا دورتموند.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – الجولة الخامسة

سالزبورغ ضد تشيلسي – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

إشبيلية ضد كوبنهاغن – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

دينامو زغرب ضد ميلان – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD XTRA 2

دورتموند ضد مان سيتي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

لايبزيغ ضد ريال مدريد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

سلتيك ضد شاختار – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 English

بنفيكا ضد يوفنتوس – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD XTRA 1

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