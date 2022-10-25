موعد مباراة مان سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

يلتقي نادي مانشستر سيتي اليوم نظيره بوروسيا دورتموند على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت على ملعب الاتحاد لصالح السيتيزنز بنتيجة 2-1، وفي الواقع كانت مواجهة حماسية وبها نديه بين الطرفين، لذلك يتوقع عشاق المستديرة اليوم أن تكون مواجهة قوية ومليئة بالمتعة والحماس.

موعد مباراة مان سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الملعب: سيغنال إيدونا بارك

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: حفيظ دراجي

القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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