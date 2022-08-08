الغموض عنوان المرحلة..هل يتخلى برشلونة عن دي يونغ؟

يبدو أن الغموض لا يزال سيد الموقف في مسلسل بقاء فرينكي دي يونغ أو رحيله عن نادي برشلونة الإسباني، فعلى الرغم أنه تم الحديث منذ فترة طويلة عن رغبة مانشستر يونايتد في ضم اللاعب في سوق الانتقالات الحالي، إلّا أن الأمور لم تحسم بعد.

من ناحية أخرى، زاد الغموض حول مستقبل دي يونغ يوم أمس وخاصة بعد التصريحات التي خرج بها مدرب البارسا تشافي هيرنانديز ورئيس النادي جوان لابورتا، حيث أن كلاهما عندما وجه لهما السؤال حول مصير دي يونغ لم يوضحا أي تفاصيل تشير إلى أن اللاعب سيكمل مشواره مع النادي أم سيرحل، رغم أن صفقة بيعه ستجلب مبلغًا لا يستهان به للنادي خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية.

هل يتخلى برشلونة عن دي يونغ ؟

نقلًا عن صفحة الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو على تويتر، كانت إجابة تشافي عندما سُئل عن دي يونغ: "لا أعلم ما الذي سيحدث مع دي يونغ، ولكن من الآن وحتى 31 أغسطس قد يحدث أي شيء".

وأضاف تشافي: "هو يعرف بماذا أفكر وماذا يريد النادي وما هي حاجته، بالطبع أنا أعتمد عليه، هو لاعب رائع حقًا".

تشافي هيرنانديز (المصدر: صفحة فابريزيو رومانو على تويتر)

في حين أن رئيس النادي جوان لابورتا علق على موضوع دي يونغ قائلًا: "فرينكي هو لاعبنا ونريده أن يستمر مع برشلونة وهو يريد نفس الأمر كذلك، بمشاركته هو وزملائه في الفريق، سيكون لدينا خط وسط لا يقهر، بالطبع هناك عروض تلوح بالأفق لشرائه، لكننا نريده أن يبقى".

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