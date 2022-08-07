مهاجم تشيلسي تيمو فيرنر يعود لناديه السابق

على ما يبدو أن اللاعب الألماني تيمو فيرنر لن يكون ضمن صفوف تشيلسي هذا الموسم ومع المدرب توخيل، حيث كشفت التقارير الصحفية أن اللاعب في المراحل الأخيرة للانتقال إلى الدوري الألماني.

وبحسب التفاصيل، كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي لايبزيغ الألماني قد توصل لاتفاق مع نادي تشيلسي الإنجليزي للتوقيع مع المهاجم الألماني فيرنر، ومن المقرر أن يكون عقدًا دائمًا وليس على سبيل الإعارة.

Leipzig are set to sign Timo Werner from Chelsea, here we go! Been told it will be a permanent deal and NOT loan. Werner will leave Chelsea. 🚨⚪️🔴 #CFC



First call @Plettigoal today, now final details being discussed - it’s done, personal terms are agreed since 1 month. pic.twitter.com/RCnqNZAUFZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2022

تيمو فيرنر يعود إلى ناديه السابق

كما أضاف رومانو أن تفاصيل الصفقة النهائية قيد النقاش حاليًا بين جميع الأطراف، وعلى المستوى الشخصي للاعب فقد تمت الموافقة على شروط الانتقال منذ الشهر الماضي.

الجدير بالذكر أن تيمو فيرنر صاحب الـ26 عامًا، كان يلعب مع نادي لايبزيغ الألماني سابقًا قبل أن ينضم لنادي تشيلسي في عام 2020، حيث لعب في الدوري الإنجليزي 56 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 13 هدفًا.

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