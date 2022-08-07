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مهاجم تشيلسي تيمو فيرنر يعود لناديه السابق

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 07 آب / أغسطس 2022 - 01:45
تيمو فيرنر (المصدر: أ ف ب)
Chelsea's German forward Timo Werner celebrates after scoring a goal during the UEFA Champions League quarter final second leg football match between Real Madrid CF and Chelsea FC at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on April 12, 2022. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)

على ما يبدو أن اللاعب الألماني تيمو فيرنر لن يكون ضمن صفوف تشيلسي هذا الموسم ومع المدرب توخيل، حيث كشفت التقارير الصحفية أن اللاعب في المراحل الأخيرة للانتقال إلى الدوري الألماني. 

وبحسب التفاصيل، كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي لايبزيغ الألماني قد توصل لاتفاق مع نادي تشيلسي الإنجليزي للتوقيع مع المهاجم الألماني فيرنر، ومن المقرر أن يكون عقدًا دائمًا وليس على سبيل الإعارة.

تيمو فيرنر يعود إلى ناديه السابق 

كما أضاف رومانو أن تفاصيل الصفقة النهائية قيد النقاش حاليًا بين جميع الأطراف، وعلى المستوى الشخصي للاعب فقد تمت الموافقة على شروط الانتقال منذ الشهر الماضي. 

الجدير بالذكر أن تيمو فيرنر صاحب الـ26 عامًا، كان يلعب مع نادي لايبزيغ الألماني سابقًا قبل أن ينضم لنادي تشيلسي في عام 2020، حيث لعب في الدوري الإنجليزي 56 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 13 هدفًا.

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كلمات دالة:تشيلسيلايبزيغالدوري الإنجليزيالدوري الألماني

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