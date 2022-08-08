ريال مدريد يطلب هذا المبلغ من ميلان للموافقة على انتقال أسينسيو

على ما يبدو أن ريال مدريد لا يريد التفريط بلاعبه الشاب ماركو أسينسيو ، حيث أن السيد كارلو أنشيلوتي لا يزال يريد الاستفادة من خدمات اللاعب الإسباني ضمن صفوف الفريق.

ولكن بحسب التقارير الصحفية، فإن الملكي قد يفكر في بيع أسينسيو فقط في حال وصول عرض قوي، وحاليًا نادي ميلان الإيطالي مهتم بضم اللاعب، ولكن الريال رفع السعر إلى 40 مليون يورو حتى يتم الموافقة على صفقة الانتقال.

ماركو أسينسيو (المصدر: صفحة اللاعب على تويتر)

ماركو أسينسيو إلى ميلان الإيطالي

المشكلة التي تواجه ميلان هو أن النادي دفع مؤخرًا 32 مليون يورو في صفقة اللاعب تشارل دي كيتلاير من كلوب بروج، وعلى ما يبدو أن النادي ليس لديه القدرة لتحمل تكاليف صفقة عالية أخرى، لذلك أخبر الروسونيري خورخي مينديز وكيل اللاعب رغبة النادي في أن ينتظر أسينسيو حتى يناير لكي يوقع عقدًا مسبقًا للانتقال لصفوف النادي الإيطالي الصيف القادم.

الجدير بالذكر أن النجم الشاب قد يكون مهتمًا في الوقت الحالي بالانتقال إلى ميلان، حيث أنه يريد اللعب بصفة منتظمة، ليبقى ضمن أفكار وخطط المنتخب الإسباني والمدرب لويس إنريكي، خاصة مع اقتراب موعد كأس العالم.

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