الكشف عن حكم مباراة الإياب بين برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

البوابة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اسم حكم مباراة الإياب بين برشلونة ومانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي، وهو الحكم الدولي الفرنسي كليمان توربان.

ويترقب عشاق كرة القدم في كل مكان الملحمة الكروية يوم الخميس 23 فبراير 2023 على مسرح الأحلام "أولد ترافورد" والتي ستجمع بين برشلونة ومانشستر يونايتد في إياب دور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي.

نبذة عن حكم مباراة الإياب بين برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

بدأ الحكم الفرنسي كليمان توربان التحكيم في عام 2005، وتسلّم شارة التحكيم الدولي عام 2010، وسبق له أن أدار مباريات مهمة للبلوغرانا، أبرزها أمام روما وانتهت وقتها بخسارة النادي الإسباني 3-0، أيضًا خسارة أمام دورتموند 3-1، وكذلك خسارة من دينامو كييف 1-0.

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توربان له أيضًا تاريخه مع نادي مانشستر يونايتد، حيث أنه كان هو من أدار نهائي الدوري الأوروبي الذي خسره الشياطين الحمر أمام نادي فياريال قبل موسمين.

الجدير بالذكر أن عقب انتهاء مباراة الذهاب في "سبوتيفاي كامب نو" بالتعادل الإيجابي 2-2 بين برشلونة ومانشستر يونايتد، لم يكن تشافي وتين هاغ راضين عن أداء الحكم، حيث اعتبر كل منهما أن فرقهما تضررت من الأخطاء التحكيمية التي وقعت في ذلك اللقاء.