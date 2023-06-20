المباريات الودية: تشكيلة ألمانيا المتوقعة اليوم أمام كولومبيا

ننقل لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته عن تشكيلة ألمانيا المتوقعة اليوم أمام كولومبيا في المباراة الودية 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية لكلا الفريقين.

يخوض منتخب ألمانيا اليوم مواجهة ودية أمام منتخب كولومبيا على أرضية ملعب نادي شالكه "فيلتينس أرينا"، وذلك في إطار ودي وتحضيري لكلا الفريقين قبل خوض عدة استحقاقات مهمة الفترة المقبلة.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بين منتخب الماكينات الألمانية ونظيره الكولومبي مساء الثلاثاء 20 يونيو 2023 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، وستنقل على قناة beIN Sports 1 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي.

تشكيلة ألمانيا المتوقعة اليوم أمام كولومبيا في اللقاء الودي 2023

المدرب: هانز فليك

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: جينتير ، روديغر ، ثياو ، وولف

خط الوسط: غوندوغان ، غوريتسكا ، غوسينس

خط الهجوم: ساني ، موسيالا ، فولكروغ