المباريات الودية: تشكيلة الأرجنتين المتوقعة اليوم أمام إندونيسيا

نستعرض لكم من خلال هذه المقالة تشكيلة الأرجنتين المتوقعة اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 أمام إندونيسيا في المباريات الودية والتحضيرية لمنتخب التانغو خلال فترة التوقف الدولي.

يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة ودية ثانية اليوم أمام منتخب إندونيسيا على أرضية ملعب "استاد جيلورا بانج تومو" الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والمقرر أن تبث على قناة الشارقة الرياضية وقناة SSC Sports 5 HD.

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وكان راقصو التانغو بقيادة النجم ليونيل ميسي قد خاضوا مواجهة ودية الأسبوع الماضي أمام الكنغر الأسترالي، وانتهت النتيجة بالفوز بثنائية نظيفة، ويسعى مدرب الأرجنتين اليوم من خلال المواجهة أمام إندونيسيا لاستكمال الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل خوض كوبا أميركا 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة اليوم أمام إندونيسيا في المباراة الودية 2023

المدرب: ليونيل سكالوني

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماركوس أكونيا ، كريستيان روميرو ، نيكولاس أوتاميندي ، جونزالو مونتيل

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر ، إنزو فيرنانديز ، رودريغو دي بول

خط الهجوم: ليونيل ميسي ، جيوفاني سيميوني ، دي ماريا