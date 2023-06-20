المباريات الودية: تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام السنغال اليوم

ننقل لكم من خلال هذه المقالة تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام السنغال اليوم في اللقاء الودي 2023، إلى جانب أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة المقرر أن تقام في مدينة لشبونة بالبرتغال.

يلعب منتخب البرازيل اليوم مواجهة قوية أمام منتخب السنغال على أرضية ملعب "جوزيه ألفالادي" في البرتغال، وذلك ضمن إطار ودي وتحضيري لكلا الفريقين قبل خوض الاستحقاقات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

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على صعيد المنتخب البرازيلي، كان قد خاض مواجهة ودية السبت الماضي أمام غينيا تمكن خلالها من الفوز بنتيجة 4-1، ويتطلع في مواجهة اليوم الودية أمام السنغال للتحضير جيدًا قبل خوض كوبا أميركا 2024 إلى جانب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

أما بالنسبة لأسود التيرانغا، سوف يكون أمام اختبار مهم وصعب أمام راقصي السامبا، وهو أمر جيد بالنسبة للمنتخب السنغالي الذي يتطلع أن يصل لحالة من الجاهزية الكاملة قبل المشاركة في كأس أمم افريقيا مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام السنغال اليوم

المدرب: رامون مينيزيس

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: إيرتون لوكاس ، ماركينيوس ، ميليتاو ، دانيلو

خط الوسط: لوكاس باكيتا ، كاسيميرو ، جولينتون

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور ، ريتشارليسون ، رودريغو