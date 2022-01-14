المغرب تتخطى جزر القمر بهدفين في كأس الأمم الإفريقية

حقق منتخب المغرب فوزه الثاني على التوالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 وذلك على حساب منتخب جزر القمر بهدفين دون رد لحساب المجموعة الثالثة.

ويدين أسود الأطلس بهذا الانتصار للنجمين لاعب خط الوسط سليم أملاح والمهاجم زكريا أبوخلال في الدقيقتين 16 و 88 على التوالي.

وأهدر المهاجم يوسف النصيري ركلة جزاء أيضاً للمغربيين في الدقيقة 81.

المغرب تتصدر المجموعة الثالثة

بهذا الانتصار الثمين، تصدر المغاربة منتخبات المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من فوزين بعد جمع النقاط الثلاث في اللقاء الأول أمام غانا بهدف دون رد.

أما منتخب جزر القمر، فبقي رصيده خالياً من النقاط ليتذيل المجموعة في المركز الرابع والأخير.