الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الأوروغواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، إلى جانب أهم التفاصيل لهذه المواجهة في المجموعة الثامنة.

تبدأ مباريات المجموعة الثامنة اليوم في كأس العالم 2022 بمواجهة قوية تجمع بين منتخب الأوروغواي ومنتخب كوريا الجنوبية على استاد المدينة التعليمية، وستليها في نفس المجموعة مباراة أخرى بين منتخب البرتغال ومنتخب غانا.

موعد مباراة الأوروغواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأوروغواي وكوريا الجنوبية في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد المدينة التعليمية، والتي سيتم بثها عبر قنوات بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 2 Max.

التشكيل المتوقع لمباراة الأوروغواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

منتخب الأوروغواي

4-3-3

الحراسة: روشيت

الدفاع: فاريلا ، جودين ، خيمينيز ، أوليفيرا

الوسط: فالفيردي ، توريرا ، بيتانكور

الهجوم: بيليستري ، سواريز ، نونيز

منتخب كوريا الجنوبية

4-3-3

الحراسة: سيونغ غيو

الدفاع: جين سو كيم ، يونغ غون ، مين جاي كيم ، جونغ كيو

الوسط: تشانغ هون ، إن بيوم ، وو يونغ

الهجوم: هيونغ مين سون ، أوي جو ، هي تشان

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