نستعرض لكم من خلال هذه المقالة الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وصربيا اليوم في كأس العالم 2022، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة السابعة.

يترقب هذا المساء عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان مواجهة مثيرة في المجموعة السابعة تجمع بين منتخب البرازيل ومنتخب صربيا على ملعب "لوسيل"، وتضم المجموعة نفسها كلًا من منتخب سويسرا ومنتخب الكاميرون، ولكن الأنظار ستكون موجهة نحو راقصي السامبا المرشحين الأبرز في النسخة الـ22 من هذه البطولة.

الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022

من المقرر أن تبث مباراة البرازيل وصربيا اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عبر قناة beIN Sports HD 2 Max، وهناك أنباء تفيد أن بي إن قد تبث هذه المواجهة اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 عبر قنواتها المفتوحة والمجانية المتاحة للجميع.



كما من الممكن متابعة البرازيل وصربيا عبر بعض القنوات المفتوحة الاخرى مثل قناة ZDF الألمانية، وقناة راي 2 الإيطالية، بالإضافة إلى قناة RTS 1 صربيا على قمر يوتلسات بترددد 11554.

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