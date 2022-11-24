الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وغانا اليوم الخميس 24 نوفمبر في كأس العالم 2022 ، وأهم تفاصيل هذه المواجهة اليوم في المجموعة الثامنة.

سيكون محبي المتعة الكروية اليوم على موعد مع مواجهة قوية في المجموعة الثامنة بين منتخب البرتغال ومنتخب غانا على ملعب "974"، وينتظر الجميع متابعة هذا اللقاء الحماسي وبالأخص لمشاهدة أول ظهور في مونديال قطر 2022 لصاروخ ماديرا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022

تم تحديد الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وغانا اليوم الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية، حيث ستبث شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، كما من الممكن متابعة اللقاء عبر بعض القنوات المفتوحة الاخرى مثل قناة ZDF الألمانية بتردد 11362 على قمر أسترا 19 شرقًا ، وقناة TRT 1 HD Turkey بتردد 11096 على قمر Turksat ، وقناة BBC One UK بتردد 10773 على قمر أسترا 28.2 شرقًا.

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