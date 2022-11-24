الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، إلى جانب أهم التفاصيل لهذه المواجهة في المجموعة السابعة.

يلتقي اليوم منتخب سويسرا ومنتخب الكاميرون في أولى مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم 2022، والتي تضم أيضًا كلًا من منتخب البرازيل وصربيا.

موعد مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة سويسرا والكاميرون في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الجنوب، والتي سيتم بثها عبر قنوات بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 Max.

التشكيل المتوقع لمباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022

منتخب سويسرا

4-2-3-1

الحراسة: يان سومير

الدفاع: فيدمير ، شار ، أكانجي ، رودريغيز

الارتكاز: فريلير ، تشاكا

الوسط: شاكيري ، جبريل سو ، فارغاس

الهجوم: إيمبولو

منتخب الكاميرون

4-1-4-1

الحراسة: أونانا

الدفاع: إيبوسي ، نكولو ، كاستيليتو ، فاي

الارتكاز: هونجلا

الوسط: إيكامبي ، أنغويسا ، نتشام ، مبيومو

الهجوم: تشوبو موتينغ

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